47-летняя Ирина Пегова показала фигуру в купальнике на отдыхе с возлюбленным

Актриса Ирина Пегова порадовала поклонников фотосессией из отпуска. 47-летняя звезда, которая отдыхает в Дубае с возлюбленным Сергеем Мариным, опубликовала в запрещённой социальной сети видео в цветном купальнике, продемонстрировав свою фигуру в полный рост.

Актриса Ирина Пегова на море. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pegovairina

Звезда фильма «Прогулка» многократно говорила, что ей приходится много работать над собой, чтобы оставаться в форме. Пегова тщательно следит за питанием и не пропускает тренировки. Результат этой работы виден на кадрах: купальник с цветочным принтом эффектно подчеркнул её стройную фигуру.

«Дубай, неожиданные выходные», — подписала публикацию актриса.

На кадре актриса с распущенными волосами прогуливается по пляжу на фоне заката и природы.