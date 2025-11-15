47-летняя Ирина Пегова показала фигуру в купальнике на отдыхе с возлюбленным
Актриса Ирина Пегова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pegovairina
Актриса Ирина Пегова порадовала поклонников фотосессией из отпуска. 47-летняя звезда, которая отдыхает в Дубае с возлюбленным Сергеем Мариным, опубликовала в запрещённой социальной сети видео в цветном купальнике, продемонстрировав свою фигуру в полный рост.
Актриса Ирина Пегова на море. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pegovairina
Звезда фильма «Прогулка» многократно говорила, что ей приходится много работать над собой, чтобы оставаться в форме. Пегова тщательно следит за питанием и не пропускает тренировки. Результат этой работы виден на кадрах: купальник с цветочным принтом эффектно подчеркнул её стройную фигуру.
«Дубай, неожиданные выходные», — подписала публикацию актриса.
На кадре актриса с распущенными волосами прогуливается по пляжу на фоне заката и природы.
Напомним, что отношения Ирины Пеговой и Сергея Марина долгое время оставались за кадром, однако пара решила раскрыть их на праздновании Дня мороженого в московском ГУМе. Позже, осенью, актриса порадовала поклонников первым совместным фото с избранником.
