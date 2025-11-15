Генконсул Израиля предложил проверить Чебурашку на обрезание

Генконсул Израиля в Петербурге Ран Гидор в шутливой форме предложил два «теста», которые могли бы подтвердить еврейское происхождение Чебурашки. Об этом сообщил дипломат в комментарии «РБК Петербург».

По его словам, для этого сказочный герой должен был бы доказать, что прошёл обрезание и не ест свинину. Гидор отметил, что был бы рад «записать» Чебурашку в еврейскую нацию, однако подтвердить это сейчас невозможно — ни биография, ни происхождение персонажа не дают оснований.

«Герой советского мультика стал культовым персонажем и в Израиле, ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции», — сказал генконсул.

По словам дипломата, его дочь обожает мультфильм про Чебурашку и знает наизусть все песни из него.

Напомним, во время обсуждения поправок к бюджету в Госдуме разгорелась необычная дискуссия о национальной принадлежности Чебурашки. Глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал его евреем. Он объяснил, что Чебурашка жил в ящике с апельсинами, а единственной страной, поставлявшей эти цитрусовые в СССР в ту эпоху, был Израиль.