В Рязанской области на предприятии из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о деталях ночной атаки БПЛА. По его словам, возгорание на одном из местных предприятий спровоцировало падение обломков дрона.

Минувшей ночью силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над областью было нейтрализовано 25 беспилотников. Малков уточнил, что именно падение обломков этих аппаратов стало причиной возникновения пожара на территории промышленного объекта. Губернатор также отметил, что, согласно предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, в настоящее время проводится оценка нанесённого материального ущерба, а на месте происшествия задействованы оперативные службы.

Напомним, за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и ликвидировали в общей сложности 64 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа. Наибольшее количество перехватов зафиксировано над Рязанской областью — там было сбито 25 аппаратов.