Избитая в ОАЭ украинка Ковальчук сообщила об угрозах и оскорблениях

Украинская модель Мария Ковальчук, которая получила тяжелейшие травмы в Объединённых Арабских Эмиратах, столкнулась с новой серьёзной проблемой — теперь её преследуют угрозы оскорбления. Девушка в интервью aif.ru призналась, что поток колких фраз в её адрес не прекращается.

Один из самых тревожных инцидентов произошёл после недавнего интервью мамы модели с журналисткой Ксенией Собчак. На телефон женщины пришло анонимное исчезающее сообщение в Telegram с крайне агрессивным текстом.

«Мы тебя и в Норвегии найдём. Много говоришь», — написали неизвестные маме девушки.

Помимо физических страданий и затяжных юридических процессов, Марии и её семье пришлось пережить травлю в социальных сетях. Они буквально стали мишенью для тысяч гневных комментариев и личных сообщений.

Сейчас всё её внимание сосредоточено на восстановлении здоровья. Девушка находится в Норвегии, где проходит лечение. Главным достижением она считает возвращение способности передвигаться самостоятельно, однако путь к полному выздоровлению ещё очень долог. Уже в декабре ей предстоит снова поехать в Берген для проведения рентгеновских снимков.

Как ранее сообщал Life.ru, Мария Ковальчук была найдена в Дубае 19 марта в критическом состоянии: с переломами рук, ног и позвоночника, что лишило её возможности двигаться и говорить. Полиция города предполагает, что причиной столь тяжёлых травм стало падение с высоты на строительном объекте. Однако модель утверждает, что её избили до беспамятства, что ставит под сомнение официальную версию.