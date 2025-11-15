Военнослужащие группировки войск «Восток» использовали ряд тактических хитростей в ходе освобождения населённого пункта Даниловка в Днепропетровской области. Об этом сообщил боец с позывным Чукча в интервью, распространённом Минобороны РФ.

По его словам, одна из сложностей была связана с протяжённой рекой, которую приходилось обходить.

«Чтобы долго не обходить и штурмовики не уставали, мы решили переплыть эту речку в полном обмундировании. Брали с собой лодки и все принадлежности к ним, чтобы можно было их сразу надуть и быстренько переплыть», — рассказал он.

Украинские силы оказывали ожесточенное сопротивление. Боец рассказал, что противник действовал по-разному: кто-то отступал, кто-то сдавался в плен, а кто-то продолжал сражаться. Он добавил, что они использовали тактику малых групп, окружая здания и вынуждая противника сдаваться.

Для вывода противника из укрепленных позиций использовалась тактика «подбежал-забросил-отбежал», которая, по словам бойца, часто вынуждала противника сдаваться. В результате населённый пункт перешёл под контроль российских сил.

Ранее Life.ru писал, что российские военные подразделения взяли под контроль населённые пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Группировка войск «Север» освободила Синельниково в результате решительных действий, а подразделения группировки «Восток» установили контроль над Даниловкой благодаря наступательным операциям.