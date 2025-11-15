Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 06:44

Мосгорсуд отменил приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Гендину

Геннадий Гендин. Обложка © Правительство Саратовской области

Геннадий Гендин. Обложка © Правительство Саратовской области

Мосгорсуд принял решение отменить обвинительный приговор по одному из уголовных дел в отношении экс-вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина. Как сообщили представители правоохранительных органов, основанием для такого решения стало истечение установленных законом сроков давности по инкриминируемому преступлению — хищению 3,8 миллиона рублей.

«Приговор Таганского суда города Москвы отменён в части отбывания наказания Гендиным в связи с истечением срока давности инкриминируемого преступления», подтвердили правоохранительные органы в беседе с ТАСС.

10 сентября текущего года Таганский суд Москвы после рассмотрения материалов уголовного дела вынес обвинительный вердикт, приговорив Геннадия Гендина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. На всех этапах судебного разбирательства подсудимый последовательно отвергал предъявленные ему обвинения и не признавал свою вину в совершении инкриминируемого хищения денежных средств.

Бывшему вице-губернатору Самарской области вынесли приговор за миллионные хищения
Бывшему вице-губернатору Самарской области вынесли приговор за миллионные хищения

Напомним, что Гендину также предъявлено серьёзное обвинение по другой статье — в хищении около 100 миллионов рублей. Данное дело квалифицировано по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Экс-чиновник, используя влияние и связи в правительстве, убедил потерпевшую, что может помочь ей получить разрешение на строительство за взятку. В отношении этого обвинения он тоже занимает позицию полного отрицания своей вины.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Криминал
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar