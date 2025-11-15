Мосгорсуд отменил приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Гендину

Мосгорсуд принял решение отменить обвинительный приговор по одному из уголовных дел в отношении экс-вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина. Как сообщили представители правоохранительных органов, основанием для такого решения стало истечение установленных законом сроков давности по инкриминируемому преступлению — хищению 3,8 миллиона рублей.

«Приговор Таганского суда города Москвы отменён в части отбывания наказания Гендиным в связи с истечением срока давности инкриминируемого преступления», — подтвердили правоохранительные органы в беседе с ТАСС.

10 сентября текущего года Таганский суд Москвы после рассмотрения материалов уголовного дела вынес обвинительный вердикт, приговорив Геннадия Гендина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. На всех этапах судебного разбирательства подсудимый последовательно отвергал предъявленные ему обвинения и не признавал свою вину в совершении инкриминируемого хищения денежных средств.

Напомним, что Гендину также предъявлено серьёзное обвинение по другой статье — в хищении около 100 миллионов рублей. Данное дело квалифицировано по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Экс-чиновник, используя влияние и связи в правительстве, убедил потерпевшую, что может помочь ей получить разрешение на строительство за взятку. В отношении этого обвинения он тоже занимает позицию полного отрицания своей вины.