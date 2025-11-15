Кампания в СМИ и социальных сетях побудила некоторых граждан Бразилии отправиться воевать на стороне Киева. Об этом рассказал офицер ВМС Бразилии в запасе и аналитик Робинсон Фариназу.

По его словам, значительная часть блогеров и медиа формировала у пользователей убеждение, что участие в конфликте на Украине является «правильным» и «престижным».

«Произошла настоящая промывка мозгов. В первую очередь — со стороны блогеров в соцсетях и значительной части СМИ. Они убедили этих людей, что воевать на Украине — это круто, это правильно», — сказал Фариназу в беседе с РИА «Новости».

Офицер подчеркнул, что многие бразильцы, отправившиеся на Украину под влиянием определённых факторов, не обладали боевым опытом. По его словам, для большинства эта поездка обернулась трагедией: многие вернулись с увечьями или погибли, а их семьи даже не смогли получить тела погибших. Он также предположил, что некоторые могли попасть в плен.

Ранее Life.ru писал, что наёмники из Колумбии получили 13 лет строгого режима за участие в военных действиях на стороне Украины. Они участвовали в боях до прошлого лета, после чего были экстрадированы из Венесуэлы и осуждены за наёмничество.