Звезда «Кадетства» Головин продолжает нарушать ПДД и копить новые штрафы

Финансовые проблемы с законом продолжают нарастать у российского актёра Александра Головина, известного по сериалу «Кадетство». Как следует из официальных материалов, с которыми ознакомился ТАСС, общий размер принудительного взыскания по его неоплаченным штрафам за нарушения ПДД увеличился на 3750 рублей и в настоящий момент достиг 5250 рублей.

Первое исполнительное производство в отношении артиста было инициировано в конце октября по обращению московской административной дорожной инспекции. Основанием послужил невнесённый вовремя платёж в размере 3000 рублей — штраф за несоблюдение правил остановки и стоянки транспортного средства. Затем, 10 ноября, приставы возбудили очередное производство о принудительном взыскании уже другого штрафа ГИБДД, на этот раз на 750 рублей.

При этом выяснилось, что это далеко не первые долги артиста перед автоинспекцией. Ранее, 19 и 20 августа, в отношении Головина уже открывались два аналогичных исполнительных производства. Они касались взыскания неоплаченных штрафов на общую сумму 1500 рублей, которые актёр так и не погасил в установленные законодательством сроки.

Александр Головин — российский актёр театра и кино, получивший широкую известность после ролей в картине «Сволочи» и популярном сериале «Кадетство».

Ранее сообщалось, что судебные приставы во второй раз за год объявили в розыск актёра Александра Головина из «Кадетства». Причиной стали многочисленные нарушения правил дорожного движения: за три года артист накопил почти 40 неоплаченных штрафов, общая сумма которых на тот момент составляла около 7500 рублей.