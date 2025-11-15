Экс-советник Трампа Флинн заявил о поражении США в украинском конфликте
Майкл Флинн. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gage Skidmore
Экс-советник Дональда Трампа при его первом сроке Майкл Флинн заявил, что «война на Украине была проиграна» и США должны немедленно искать выход из сложившейся катастрофической ситуации. Об этом Флинн написал в соцсети Х.
«Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена. Это катастрофа, и мы должны немедленно найти выход для США», — подчеркнул он.
Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию, отметив, что «фейковые нарративы Байдена разрушились».
Ранее сообщалось, что на Западе обсуждается возможность отстранения Владимира Зеленского от власти из-за коррупционных скандалов, неудач украинской армии и нежелания Киева вести переговоры с Россией. Издание Sohu утверждает, что терпение Вашингтона подходит к концу, и американские власти всё чаще рассматривают возможность замены экс-комика на другую фигуру. В качестве одного из поводов для такого решения называют коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, приближённым к Зеленскому.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.