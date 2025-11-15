Россиянин и украинка едва не погибли, упав со скалы в Турции

Российский турист и его подруга с Украины чудом остались живы, сорвавшись со скалы во время пешего похода в Аланье (Турция). Как сообщает SHOT, 27-летний Влад Швецов и 24-летняя София Жуковская отправились в ночной поход в районе реки Дим, не взяв с собой никакого защитного снаряжения.

Туристы пытались самостоятельно выбраться свыше пяти часов. Видео © SHOT

Инцидент произошёл около часа ночи, когда пара решила спуститься по особо опасному обрывистому маршруту. В какой-то момент они не удержались на скользкой поверхности и полетели вниз. Оказавшись в скалистой ловушке с многочисленными переломами, туристы более пяти часов пытались самостоятельно выбраться, но безуспешно. Всё это время они кричали, надеясь привлечь чьё-либо внимание.

Их мольбы о помощи были услышаны: местный житель случайно заметил неподвижные тела среди скал и немедленно вызвал спасателей. Операция заняла около пяти часов — два часа команда пробивалась к пострадавшим через сильный ветер и крутые склоны, и ещё три часа потребовалось, чтобы аккуратно извлечь их с помощью тросового механизма и корзинных носилок.

В больнице туристам диагностировали серьёзные переломы рук и ног. Власти Аланьи уже объявили, что в ближайшее время обновят предупреждающие знаки на всех пешеходных тропах и перепланируют особо опасные участки маршрутов.

Ранее в Риме погиб 69-летний гражданин Японии, сорвавшийся с высоты семи метров возле Пантеона. Инцидент произошёл во время фотосъёмки. Мужчина хотел просто сделать селфи.