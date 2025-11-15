Колумбия нанесла авиаудары у границы с Венесуэлой

Колумбийские военные нанесли авиаудары в приграничных с Венесуэлой районах. Об этом сообщает агентство France-Presse.

По данным источника, в результате бомбардировок погибли девять членов преступной группировки, занимавшейся наркоторговлей. Собеседник издания подчеркнул, что операция проводилась в рамках кампании президента Густаво Петро против наркоторговцев. Принадлежность погибших к конкретной вооружённой организации не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о наличии у него «полностью сформированного» решения по Венесуэле, детали которого отказался раскрывать. На вопросы журналистов президент лишь отмахнулся, заявив, что «не может рассказать». Параллельно американский лидер сообщил о «большом рывке» Белого дома в противодействии наркотрафику, однако о сути нового подхода и его жёсткости также предпочёл умолчать.