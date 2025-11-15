Стало известно, зачем человеку селезёнка, если можно жить без неё

Селезёнка выполняет в организме ряд критически важных функций, хотя и считается одним из наименее изученных органов. О ключевой роли этого незаметного участника нашей жизнедеятельности рассказало издание «Здоровье Mail».

Несмотря на скромные размеры, этот орган является мощным фильтром, пропускающим через себя пятую часть всей крови и задерживающим поврежденные клетки, микробы и продукты распада. Параллельно селезёнка служит иммунным щитом, производя лимфоциты для борьбы с инфекциями, а также выступает в роли депо для запасов крови, которые экстренно выбрасываются в кровоток при значительной кровопотере. Дополнительно она функционирует как полигон для формирования новых иммунных клеток и утилизации старых.

К удалению селезёнки, или спленэктомии, прибегают после серьёзных травм, приведших к её разрыву, или при определённых заболеваниях крови, когда орган начинает разрушать слишком много клеток и сам представляет опасность. Хотя жить без селезёнки можно, поскольку её работу частично компенсируют печень, лимфоузлы и костный мозг, у человека без этого органа значительно снижается иммунитет, особенно к бактериальным инфекциям, и повышаются риски развития сепсиса и тромбозов. Таким пациентам необходимо особенно внимательно следить за здоровьем, избегать контактов с больными, контролировать показатели крови и ограничивать травмоопасные виды спорта.

