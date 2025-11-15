Белоруссия готова к открытию двух польских пунктов пропуска

ГТК Белоруссии сообщил, что 17 ноября откроются два польских пункта пропуска: «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники». Об этом официально уведомлена белорусская сторона.

«Семнадцатого ноября с 02:00 будут открыты польские пункты пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники», о чём официально уведомлена белорусская сторона», — отметили в комитете.

Через «Кузницу» разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через «Бобровники» — легковые автомобили, автобусы и грузовики из ЕС, стран ЕЭП и Швейцарии. Белорусские таможенники готовы к возобновлению движения: смены укомплектованы, инфраструктура модернизирована, все технические средства функционируют.

А ранее Life.ru писал, что Вильнюс ранее объявил о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября. Причиной подобного решения послужили неоднократные случаи, когда воздушную границу нарушали метеозонды, использовавшиеся для переброски контрабанды, включая табачные изделия. Впоследствии Литва пошла на некоторые послабления, открыв один из пропускных пунктов для определённых категорий путешественников.