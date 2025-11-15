Трамп был застигнут врасплох вопросом, который «ему никогда ранее не задавали»

Президент США Дональд Трамп во время интервью для британского телеканала GB News высоко оценил нестандартный подход журналистки Бев Тернер. Ведущая задала американскому лидеру вопрос, которого ему ещё никогда не задавали — о возможном сходстве между президентством и отцовством.

«Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали», — с искренним удивлением признался Трамп.

Издание GB News особо подчеркнуло, что их корреспондент действительно сумела найти абсолютно новую тему, выбивающуюся из привычного круга обсуждаемых проблем.

В ходе той же беседы президент США затронул и международные вопросы. Он прямо назвал продолжающийся конфликт на Украине раздражающим обстоятельством, подтвердив, что Вашингтон оказывает давление для скорейшего урегулирования. Трамп также пояснил, что всегда рассматривал конструктивные отношения с российским лидером Владимиром Путиным как важный положительный фактор для достижения мира, хотя и признался, что изначально ожидал, что этот процесс окажется значительно проще.

Ранее сообщалось, что США планируют выслать примерно 80 граждан Украины. Адвокаты одного из них заявили, что их клиента, как и других, уведомили о предстоящей депортации военными самолётами в Украину или Польшу. Защитники утверждают, что задержанным не дают возможности высказать свои опасения перед высылкой. Они указывают на то, что Украина находится в состоянии военного положения, что может привести к принудительной мобилизации и отправке на фронт, ставя под угрозу жизни депортируемых. В 2024 финансовом году из США уже было депортировано 53 украинца.