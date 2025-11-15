Поколение Z отказывается от традиционного празднования Нового года из-за стресса

Поколение Z всё чаще испытывает стресс от мысли о традиционном праздновании Нового года с его долгими застольями и обязательными ритуалами. Такое явление отметила клинический психолог и гипнотерапевт Лариса Верчинова в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Мы наблюдаем интересный культурный сдвиг — поколение Z создает свою философию праздника. Молодые люди сознательно отказываются от того, что не приносит им радости. Трёхдневное приготовление салатов, обязательное застолье до утра, натянутые разговоры с дальними родственниками — всё это они называют «эмоциональной работой», которая не оставляет места для настоящего отдыха», – поясняет эксперт.

По словам психолога, вместо этого молодые люди предпочитают камерные встречи с близкими по духу людьми или тематические вечеринки, где каждый участник становится соавтором атмосферы. Даже на расстоянии они умеют создавать чувство общности, используя совместные онлайн-просмотры фильмов, виртуальные игры, общие плейлисты и фотоальбомы.

Ранее стало известно, что среди поколения Z набирает популярность обращение к православной вере, и один из ключевых маркеров этого — всплеск интереса к обряду венчания. Священник Павел Островский поясняет, что в большие церковные праздники доля молодёжи в храмах значительно возрастает. Священнослужитель видит причину этого тренда в активной просветительской работе, которую церковь годами ведёт в цифровом пространстве.