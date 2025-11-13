Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 11:20

Уверовавшие зумеры стали чаще венчаться в церкви

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Православие завоёвывает сердца молодого поколения, что особенно заметно по увеличению количества венчаний среди зумеров. Об этом сообщил телеграм-канал «Baza», ссылаясь на статистику последних четырёх лет.

Как пояснил священник Павел Островский, значительный прирост молодых прихожан особенно ощутим в крупные религиозные праздники. Он связывает эту тенденцию с многолетней просветительской работой православных центров и священнослужителей в интернете.

Популяризации веры способствует и появление православных блогеров, которые создают доступный контент о религии. Согласно данным ВЦИОМ, около 66% россиян сохраняют приверженность православному христианству.

Молодые пары особенно ценят в венчании сакральную эстетику — церковное пение, свечи, золотые орнаменты, что выгодно отличает церемонию от стандартной регистрации брака в каком-нибудь кабинете с искусственными букетами. Все больше пар проводят венчание в тот же день, что и официальную процедуру в ЗАГСе, придавая браку духовное значение.

Фигуристка Трусова поделилась трогательными фото венчания с мужем и крещения сына
Фигуристка Трусова поделилась трогательными фото венчания с мужем и крещения сына

А ещё представителям поколения Z особенно милы разные «бабушкины штучки» вроде вязания, выпечки и вышивания. Психологи считают, что таким образом они обретают внутреннее умиротворение, снижая тревожность и информационный перегруз.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar