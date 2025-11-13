Уверовавшие зумеры стали чаще венчаться в церкви

Православие завоёвывает сердца молодого поколения, что особенно заметно по увеличению количества венчаний среди зумеров. Об этом сообщил телеграм-канал «Baza», ссылаясь на статистику последних четырёх лет.

Как пояснил священник Павел Островский, значительный прирост молодых прихожан особенно ощутим в крупные религиозные праздники. Он связывает эту тенденцию с многолетней просветительской работой православных центров и священнослужителей в интернете.

Популяризации веры способствует и появление православных блогеров, которые создают доступный контент о религии. Согласно данным ВЦИОМ, около 66% россиян сохраняют приверженность православному христианству.

Молодые пары особенно ценят в венчании сакральную эстетику — церковное пение, свечи, золотые орнаменты, что выгодно отличает церемонию от стандартной регистрации брака в каком-нибудь кабинете с искусственными букетами. Все больше пар проводят венчание в тот же день, что и официальную процедуру в ЗАГСе, придавая браку духовное значение.