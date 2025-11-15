Россия и США
15 ноября, 09:17

Что нельзя делать на кладбище: Верующим рассказали о запретах на Михайловскую родительскую субботу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В православной общине рассказали, что в Михайловскую родительскую субботу, отмечаемую 15 ноября, верующим настоятельно рекомендуют избегать некоторых действий. Об этом сообщает сайт Мk.ru.

«На Михайловскую субботу не рекомендуется заниматься тяжёлой работой, уборкой, шумными мероприятиями и употреблять алкоголь. Об усопших следует говорить уважительно», — пояснили священнослужители.

Особое внимание уделяется посещению кладбищ: запрещается поднимать упавшие вещи, чтобы не нарушить покой усопших. Также в этот день важно избегать грубых слов и конфликтов, а помощь обратившимся считается добродетелью.

А ранее Life.ru рассказывал, что пары из поколения Z (зумеры) стали чаще выбирать венчание. Как пояснил священник, значительный прирост молодых прихожан особенно ощутим в крупные религиозные праздники.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Мария Любицкая
