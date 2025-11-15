Российские Вооружённые силы провели масштабные точечные удары по ключевым объектам Украины. Согласно официальному заявлению Министерства обороны Российской Федерации, поражение было нанесено целому ряду важных целей в 152 различных районах.

Как уточнили в военном ведомстве, для нанесения ударов была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия. В перечень поражённых объектов вошли военный аэродром и критически важный объект энергетической инфраструктуры, который обеспечивает функционирование украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, российские войска поразили цех по производству безэкипажных катеров, места, где осуществлялись сборка и хранение беспилотников дальнего действия, и узлы связи Главного управления разведки Украины. Также ударам подверглись пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что российская оборонная промышленность добилась существенного прогресса в разработке беспилотников. По информации источника в этой отрасли, дрон FPV под названием «Бумеранг» показал рекордную дальность действия, успешно уничтожив украинскую военную цель на дистанции 57 километров. Источник агентства отметил, что этот выдающийся результат стал возможен благодаря новой модификации аппарата.