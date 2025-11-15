Российские войска осуществляют наступательные операции в Димитрове (украинское название — Мирноград) в ДНР, продвигаясь в микрорайонах Восточный и южной части города. По информации Министерства обороны РФ, они приблизились к микрорайону Западный.

«В населённом пункте Димитров подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный», — говорится в сообщении ведомства.

На Красноармейском направлении за прошедшие сутки украинские войска понесли значительные потери. Уничтожено до 270 солдат, а также выведено из строя 11 единиц техники, в том числе три ББМ, три автомобиля, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.

Ранее сообщалось, что украинские вооружённые формирования подтвердили отступление с ряда позиций в Запорожской области. Подразделения были вынуждены оставить населённые пункты Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновку и Новониколаевку в связи с интенсивными штурмовыми действиями и массированными обстрелами со стороны российских войск.