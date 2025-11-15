На Харьковском направлении украинские боевики добровольно сдались в плен российским подразделениям. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

Собеседник агентства пояснил, что деморализованный личный состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ продолжает массово прекращать сопротивление, переходя на сторону соединения «Север».

За последние сутки пятеро военнослужащих указанного формирования сложили оружие. Основной причиной называется длительное нахождение на передовой без ротации, которое продолжается с весенних месяцев. Источник подчеркнул, что подобные случаи становятся закономерностью для частей ВСУ, испытывающих постоянное психологическое давление.

Примечательно, что командование ВСУ издало инструкции, предписывающие военнослужащим уничтожать сослуживцев, пытающихся сдаться в плен или покинуть позиции. Для этого применяются беспилотные летательные аппараты. Утверждается, что в методичках для бойцов прямой текст гласит: «Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами».