В России предложили отслеживать отсутствие техосмотра по камерам

В России могут начать использовать системы видеофиксации для выявления автомобилей, у которых отсутствует действующая диагностическая карта техосмотра. С такой инициативой выступил директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов, сообщает 360.ru.

Эксперт напомнил, что не все владельцы коммерческого транспорта добросовестно проходят техосмотр, что создаёт угрозу безопасности. Он пояснил, что из-за большой массы грузовиков и автобусов последствия аварий с их участием оказываются гораздо серьёзнее.

«Если у него будут неисправные тормоза или рулевое управление, он не сможет остановиться в нужный момент, он просто снесёт такое количество транспортных средств, что тяжесть ДТП будет совершенно другая, нежели если в него попадают легковые автомобили», — объяснил Ефремов.

Как осуществлять такой контроль технически, в РСА не решили. На заседании транспортного комитета обсуждалась только сама концепция.

