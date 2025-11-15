Россия и США
15 ноября, 09:48

Мишель Обама рассказала о вероятности своего участия в выборах президента США

Обложка © ТАСС / Jacquelyn Martin

Мишель Обама уверена, что США пока не готовы выбрать женщину президентом. В беседе с актрисой Трейси Эллис Росс она напомнила о результатах последних выборов и подчеркнула, что не собирается участвовать в гонке. По её словам, общество до сих пор не приняло идею, что страной может руководить женщина.

«Как мы увидели на прошедших выборах, к сожалению, мы не готовы. Поэтому даже не смотрите на меня по поводу выдвижения моей кандидатуры, потому что вы все лжёте. Вы не готовы к женщине. Не готовы. Так что не тратьте моё время», — заявила Мишель Обама.

Напомним, что на выборах президента США в 2024 году Дональд Трамп обогнал Камаллу Харрис из Демократической партии. Однако экс-вице-президент Штатов намерена снова баллотироваться в президенты. По словам Харрис, мотивация оставаться в политике обусловлена убеждением, что служение обществу у неё «в крови».

