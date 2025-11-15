Российский военный рассказал, как кот Маркиз стал лучшим «детектором» дронов на фронте

На Запорожском направлении у бойцов группировки «Восток» появился необычный, но очень эффективный боевой товарищ. Речь идёт о коте по кличке Маркиз, который не только сопровождает подразделение во время выполнения задач, но и обладает уникальным даром — он заранее чувствует приближение вражеских беспилотников. Стрелок с позывным Чукча в интервью РИА «Новости» поделился тёплыми подробностями о своём пушистом напарнике.

«У нас есть кот Маркиз, он постоянно с нами ездит на боевые задачи. Мы ему сделали специальную сумку, сами вышивали, долго придумывали. Он туда прыгает, стоит, голову высовывает — наблюдает, что происходит вокруг», — с гордостью рассказал военный.

Маркиз особенно ценен в моменты реальной опасности. По словам бойца, кот действует как высокоточная система оповещения. Когда приближаются разведдроны или FPV-дроны, Маркиз начинает трястись, и это хорошо слышно в сумке. Его задняя лапка тоже начинает стучать. Боец сравнил кота с их детектором дронов «Булат», отметив, что устройство обладает двумя антеннами, а у Маркиза два маленьких уха. Этот необычный «живой радар» уже не раз помогал бойцам своевременно реагировать на угрозу с воздуха.

Ранее сообщалось, что хрюшка спасла российских бойцов от мины. Животное, оказавшись рядом с военнослужащими, подорвалось на вражеском снаряде, но выжило. О дальнейшей судьбе поросёнка ничего не известно. Российские бойцы изменили маршрут и продолжили выполнение задачи.