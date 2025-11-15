Россия и США
Зрительница телешоу спасла жизнь популярного ведущего всего одним сообщением

Тарек Эль Мусса. Обложка © Gettyimages / Michael Loccisano

Американский телеведущий и инвестор в недвижимость Тарек Эль Мусса сообщил о диагностировании у него одновременно двух онкологических заболеваний. В своём личном блоге знаменитость раскрыл, что о первом из недугов узнал благодаря письму от зрительницы.

«В письме говорилось: «Я медсестра из Техаса. Я заметила шишку на шее у Тарека. Это не шутка, ему нужно обследоваться», — вспомнил он.

После этого Эль Мусса обратился к специалистам, которые провели первоначальное обследование, включавшее биопсию, но она не дала однозначных результатов. Для уточнения диагноза ему выполнили диагностическую операцию, в ходе которой был выявлен рак щитовидной железы. В результате лечения ему полностью удалили щитовидную железу и поражённые лимфатические узлы.

В процессе терапии Эль Мусса по собственной инициативе прошёл дополнительное ультразвуковое исследование, которое неожиданно показало рак яичка. По словам телеведущего, ему всего 31 год, а он уже столкнулся с двумя разными онкологическими заболеваниями и опасался худшего. Несмотря на диагнозы, Эль Мусса принял решение не прерывать свою профессиональную деятельность на телевидении. В настоящее время, по уточнённым данным, он находится в состоянии ремиссии.

Ранее сообщалось, что актёр Владимир Стеклов был срочно доставлен в московскую клинику с резким ухудшением состояния здоровья. У 77-летнего артиста диагностировали онкологическое заболевание предстательной железы. Медики приняли решение о необходимости срочного оперативного вмешательства.

