Депутаты АдГ приехали в Россию на фоне угроз исключения из партии

Три представителя ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) прибыли в Россию для участия в симпозиуме БРИКС — Европа в Сочи. Об этом сообщает РБК.

Среди них — депутат бундестага Штеффен Котре, руководитель фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. На форуме парламентарии намерены обсудить условия возобновления отношений ЕС и России, снятие санкций, восстановление банковских связей и поставки энергоресурсов.

Председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп, в свою очередь, выразил обеспокоенность тем, что фракция АдГ «систематически интересуется военными вопросами», что может представлять ценность для иностранных государств, в первую очередь России.

Ранее сообщалось, что немецкие депутаты устроили скандал, обвиняя друг друга в работе на Москву. Конфликт разгорелся из-за планируемого визита группы депутатов от партии АдГ в Сочи на встречу в формате «БРИКС – Европа»