Регион
15 ноября, 10:13

Более 700 пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды

Обложка © Telegram / Транспортная полиция Сибири

Из-за сильной метели и штормового ветра, достигающего 30 м/с, в аэропорту Норильска отменены семь рейсов. Заложниками непогоды оказались свыше 700 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

Непогода заблокировала сотни пассажиров в аэропрту Норильска. Видео © Telegram / Транспортная полиция Сибири

Для эвакуации людей направлена проходимая техника, которая доставит пассажиров в гостиницы города, поскольку улучшения погоды в ближайшее время не предвидится. Сильная метель создаёт крайне низкую видимость, что делает невозможным взлёт и посадку воздушных судов.

Ранее Life.ru пиал, что снег уже покрыл почти всю территорию России от Сибири и Дальнего Востока до Урала. В ночь на 15 ноября осадки достигли Москвы. Из-за надвигающейся непогоды городские службы работают в усиленном режиме.

