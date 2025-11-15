Германия за госсчёт самолётами завозит к себе афганцев, несмотря на протесты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jazzmany
Издание «Взгляд» сообщает о парадоксальной ситуации в Германии: власти одновременно пытаются выслать афганских мигрантов и продолжают организовывать их прибытие в страну. Специальная программа авиаперевозок, начатая после смены власти в Афганистане в 2021 году для эвакуации сотрудничавших с немецкими организациями, теперь, по данным издания, используется в более широком масштабе, что вызывает вопросы о ее эффективности и целесообразности.
Оказалось, что из свыше 36 тысяч афганцев, прибывших в Германию, лишь один из восьми действительно сотрудничал с немецкими структурами. Остальные же были либо членами семей, либо людьми с неопределённым статусом, причём многие из них использовали фальшивые документы. Дополнительную сложность создаёт рост преступности среди мигрантов и серия громких инцидентов, связанных с нападениями выходцев из Афганистана.
Профсоюз немецкой полиции выразил обеспокоенность руководством страны в открытом письме, призывая остановить программу из-за проблем с идентификацией и использованием фальшивых документов. Полицейские сообщают о выдаче виз даже при невозможности достоверно установить личность прибывающих. На фоне растущего недовольства граждан, новое правительство пообещало прекратить добровольный приём мигрантов и депортировать нелегалов.
Ранее Life.ru писал, что в правительстве Германии обострились разногласия между ключевыми министерствами по вопросу депортации сирийских беженцев. В ФРГ сейчас проживает почти 1 млн сирийцев. С конца сентября 2025 года уже обрабатываются заявления от трудоспособных сирийских мужчин без семей, что противоречит позиции дипломатического ведомства.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.