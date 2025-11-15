Издание «Взгляд» сообщает о парадоксальной ситуации в Германии: власти одновременно пытаются выслать афганских мигрантов и продолжают организовывать их прибытие в страну. Специальная программа авиаперевозок, начатая после смены власти в Афганистане в 2021 году для эвакуации сотрудничавших с немецкими организациями, теперь, по данным издания, используется в более широком масштабе, что вызывает вопросы о ее эффективности и целесообразности.