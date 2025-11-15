Гендиректор Apple Тим Кук может скоро покинуть свой пост

Генеральный директор Apple Тим Кук может покинуть свой пост уже в 2026 году, завершив более чем 14-летнее руководство компанией. Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники, наиболее вероятным преемником Кука рассматривается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус.

В корпорации активизировался процесс подготовки к смене руководства, при этом совет директоров и высшее руководство усилили работу по планированию перехода. Источники издания подчёркивают, что запланированная смена генерального директора не связана с текущими операционными показателями компании. Отмечается, что окончательное решение о назначении преемника ещё не принято, хотя кандидатура Тернуса рассматривается как основная.

«Apple активизирует усилия по планированию перехода руководства, готовясь к тому, что Тим Кук покинет пост генерального директора уже в следующем году. Совет директоров и высшее руководство недавно усилили подготовку к передаче Куком управления компанией стоимостью четыре триллиона долларов после более чем 14 лет», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что Apple прекратила действие корпоративных сертификатов у российских разработчиков, что лишило их возможности обновлять и распространять DLP-системы для защиты от утечек данных. Отмечается, что сертификаты выдаются после формирования запроса через Keychain Access и необходимы для финальной подписи приложения.