В Магадане задержали мужчину, напавшего на 13-летнюю школьницу в подъезде

В Магадане задержан мужчина, предположительно совершивший нападение на 13-летнюю девочку. Инцидент произошёл в подъезде одного из жилых домов города. Об этом сообщает УМВД России по региону.

«Днём 12 ноября в дежурную часть ОМВД России по городу Магадану обратилась местная жительница 1986 года рождения. Она сообщила, что в подъезде дома на улице Набережной реки Магаданской на её дочь 2012 года рождения, которая возвращалась из школы, напал неизвестный. Девочка закричала, и мужчина скрылся», — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска Магадана идентифицировали личность мужчины, напавшего на ребёнка. По предварительным данным, к инциденту причастен местный житель 1998 года рождения. Он уже доставлен в полицию для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее Life.ru рассказывал, что в челябинской квартире нашли тело девочки, спрятанное в диване с множественными колото-резаными ранениями. Оно пролежало там больше недели. Мать задержали почти сразу. Подозреваемая — 43-летняя мать девочки — была задержана на территории Башкортостана, она не признаёт вину в умышленном убийстве, настаивая на версии о несчастном случае.