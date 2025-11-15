Россия и США
15 ноября, 10:57

Психолог предупредила об опасности влюблённости в ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lidiia

Россияне всё чаще начинают испытывать романтические чувства к чат-ботам и нейросетям, что таит в себе серьёзные психологические риски. Объяснение этому феномену и его возможным последствиям дала психолог Ксения Разова в беседе с РИАМО. Специалист пояснила, что в основе этого явления лежит способность современных алгоритмов тонко подстраиваться под настроение пользователя, имитируя живой диалог

«Мозг реагирует не на то, кто произносит слова, а на эмоции, которые вызывает общение с ИИ. Если дать человеку почувствовать поддержку и понимание, то у него могут включиться те же механизмы, что и при живом диалоге. Поэтому человек вполне способен испытывать чувства, даже понимая, что перед ним искусственный интеллект», объяснила Разова.

Опасность, по мнению психолога, возникает тогда, когда виртуальное общение начинает вытеснять живое. Она добавила, что для многих это становится ловушкой, которая начинается как невинное увлечение, но может привести к избеганию реальных людей, эмоциональной изоляции и снижению самооценки. ИИ всегда доступен и комфортен, поскольку не спорит и не критикует, что заставляет человека предпочитать его обществу живых собеседников.

Нейросеть не может отпускать грехи, предупредил священник
Ранее Life.ru рассказывал, как ChatGPT помог женщине выбрать счастливый билет и выиграть в лотерею 100 тысяч долларов. Жительница США доверила выбор лотерейного билета нейросети. Решение искусственного интеллекта оказалось верным — женщина выиграла крупную сумму денег.

Александра Мышляева
