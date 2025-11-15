Психолог предупредила об опасности влюблённости в ИИ

Россияне всё чаще начинают испытывать романтические чувства к чат-ботам и нейросетям, что таит в себе серьёзные психологические риски. Объяснение этому феномену и его возможным последствиям дала психолог Ксения Разова в беседе с РИАМО. Специалист пояснила, что в основе этого явления лежит способность современных алгоритмов тонко подстраиваться под настроение пользователя, имитируя живой диалог

«Мозг реагирует не на то, кто произносит слова, а на эмоции, которые вызывает общение с ИИ. Если дать человеку почувствовать поддержку и понимание, то у него могут включиться те же механизмы, что и при живом диалоге. Поэтому человек вполне способен испытывать чувства, даже понимая, что перед ним искусственный интеллект», — объяснила Разова.

Опасность, по мнению психолога, возникает тогда, когда виртуальное общение начинает вытеснять живое. Она добавила, что для многих это становится ловушкой, которая начинается как невинное увлечение, но может привести к избеганию реальных людей, эмоциональной изоляции и снижению самооценки. ИИ всегда доступен и комфортен, поскольку не спорит и не критикует, что заставляет человека предпочитать его обществу живых собеседников.

