В Роспотребнадзоре назвали главную причину вспышек ботулизма в России

Ботулизм представляет собой смертельно опасное заболевание, отказ от лечения которого в подавляющем большинстве случаев заканчивается трагически. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

«Даже при проведении специфического лечение смертность довольно высокая — до 15 человек на 1000 пострадавших. А без лечения смертность практически стопроцентная», — отметила она.

Специалист поясняет, что токсин, выделяемый развивающимися спорами, поражает нервную систему, вызывая расстройство зрения, сиплость голоса и в конечном итоге паралич дыхательных мышц, приводя к гибели человека в полном сознании. Также Раева отмечает, что к заболеванию часто приводят нарушения правил обработки и изготовления мясных и рыбных продуктов.

Вместе с тем, существует способ значительно снизить риск в домашних условиях, создав неблагоприятную среду для бактерий с помощью соли и уксуса. Представитель Роспотребнадзора уточняет, что достаточным количеством соли является 10 граммов на литр продукции, а минимальный порог не должен опускаться ниже 6 граммов. Что касается уксуса, то его должно быть не менее 1-2% на 100 мл, поскольку споры не выживают в кислой среде. Кроме того, эксперт напоминает о необходимости строгого соблюдения температурного режима хранения готовой продукции в диапазоне от +2 до +6 градусов, чего в бытовых условиях добиться крайне сложно.

Ране Life.ru рассказывал, что два человека заразились ботулизмом на Камчатке. Причиной госпитализации семейной пары стало отравление грибами, законсервированными в домашних условиях. Самочувствие пострадавших резко ухудшилось: у них появилась рвота, сильное головокружение, мышечная слабость, а также признаки поражения нервной системы — двоение в глазах и несвязная речь.