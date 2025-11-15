Тёзке Марии Захаровой задерживают зарплату и блокируют счёта в Италии из-за санкций

Жительница Италии Мария Захарова, являющаяся полной тёзкой официального представителя МИД России, против которой введены европейские санкции, рассказала РБК о систематических проблемах в финансовой сфере. Женщина, имеющая итальянское гражданство и проживающая в стране с 2008 года, сталкивается с постоянными задержками зарплаты и дополнительными проверками при банковских операциях.

В интервью она пояснила, что хотя её полное имя — Мария Викторовна Захарова (в отличие от Марии Владимировны Захаровой из МИД), в итальянских документах отчество не указывается, что и приводит к путанице.

«Перекрывали счета, перекрывали карты, проверяли. Мне на моей работе пересылали зарплату. Она приходила моим коллегам в тот же день, а мне приходила на два-три дня позже, потому что вот эти все проверки были», — поделилась Захарова.

Особенно показательной стала недавняя ситуация при попытке открыть новый банковский счёт. По словам Захаровой, в конце процедуры у сотрудника банка на компьютере высветилось красное предупреждение о необходимости дополнительной проверки, и счёт открыть не удалось. Аналогичные сложности возникли и у её матери, хотя её зовут Кристина Захарова — оформление банковской карты для неё заняло две недели.

Несмотря на регулярные неудобства, итальянка Захарова заявила, что не собирается менять имя или фамилию. Она подчеркнула, что даже не задумывалась о таком варианте решения проблемы, несмотря на все возникающие сложности.

Ранее российское посольство в Риме выразило официальный протест МИД Италии из-за антироссийской кампании в итальянских СМИ, спровоцированной высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о разрушении средневековой башни Torre dei Conti в Риме.