Кристина Асмус раскрыла детали работы с Наталией Орейро в новом фильме

Актриса Кристина Асмус рассказала о неожиданном поведении звёздной партнёрши по фильму «Письмо Деду Морозу» во время съёмок в России. Подробностями она поделилась с порталом «Страсти».

По словам Асмус, изначально съёмочной группе было запрещено разговаривать с Наталией Орейро, пользоваться при ней телефонами и сближаться. Однако, по её словам, когда актриса приехала, то сама начала активно и дружелюбно общаться со всеми.

«Не разговаривать, дистанцироваться, убрать телефоны… Едет несколько внедорожников. Мы понимаем — она едет. Мы уже все трясемся. Вдруг останавливается одна из машин и из неё выбегает Наталия — позитивная, светлая. К каждому из съёмочной группы подлетела, каждого обняла. Максимально комфортный и дружелюбный человек», — рассказала Асмус.