Кристина Асмус раскрыла детали работы с Наталией Орейро в новом фильме
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina, nataliaoreirosoy
Актриса Кристина Асмус рассказала о неожиданном поведении звёздной партнёрши по фильму «Письмо Деду Морозу» во время съёмок в России. Подробностями она поделилась с порталом «Страсти».
По словам Асмус, изначально съёмочной группе было запрещено разговаривать с Наталией Орейро, пользоваться при ней телефонами и сближаться. Однако, по её словам, когда актриса приехала, то сама начала активно и дружелюбно общаться со всеми.
«Не разговаривать, дистанцироваться, убрать телефоны… Едет несколько внедорожников. Мы понимаем — она едет. Мы уже все трясемся. Вдруг останавливается одна из машин и из неё выбегает Наталия — позитивная, светлая. К каждому из съёмочной группы подлетела, каждого обняла. Максимально комфортный и дружелюбный человек», — рассказала Асмус.
Ранее сообщалось, что актриса Кристина Асмус была отстранена от съёмок сериала «Склиф» из-за систематических нарушений рабочего графика и конфликтных ситуаций в коллективе, при этом производство проекта остаётся незавершенным. Сама артистка опровергла данную информацию, охарактеризовав публикации как клеветнические.
