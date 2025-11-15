Россия и США
15 ноября, 11:21

Россиян предупредили о заболевании, которое может стать причиной анемии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Ревматоидный артрит способен провоцировать снижение гемоглобина даже при нормальном уровне железа в организме. Об этом рассказала доктор медицинских наук Алеся Клименко.

По словам медика, это происходит из-за анемии хронического заболевания — особого состояния, при котором воспаление «блокирует» использование железа.

«При активном воспалительном процессе повышается уровень интерлейкина-6, что усиливает выработку гепсидина — вещества, «запирающего» железо в депо», — объяснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Дополнительными факторами могут стать дефицит витамина B12 и фолатов, а также кровотечения от приёма противовоспалительных препаратов. Врач подчеркнула, что эффективное подавление воспаления обычно нормализует уровень гемоглобина. При появлении болей и скованности в суставах важно сразу обратиться к врачу для диагностики.

Поколение сутулых: Врач рассказал, почему у зумеров спина хуже, чем у их бабушек
Ранее ортопед предупредил женщин о коварной расплате за ношение каблуков. По словам специалиста, погоня за классическими идеалами красоты часто заставляет людей неправильно держать спину. Таз уходит вперёд, в пояснице образуется неестественно глубокий изгиб, а это перегружает нижнюю часть позвоночника.

