Около трети от месячной нормы осадков ноября выпало за ночь в Москве

Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь с пятницы на субботу, что стало рекордным показателем для 15 ноября за последние 75 лет. Данное заявление сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог пояснил, что это было вызвано прохождением холодного атмосферного фронта и местами достигли интенсивности сильных ливней. На метеостанции Подмосковная за ночь зафиксировали 16 миллиметров осадков, что составляет около трети от ноябрьской нормы. По данным на 9 часов утра, на основной метеостанции ВДНХ, количество достигло 13 миллиметров, что соответствует четверти месячной нормы.

«Столько осадков в Москве 15 ноября не было более 75 лет. Осадки, вызванный прохождением холодного атмосферного фронта, на территории Подмосковья местами стали сильными, так на метеостанции Подмосковная за ночь выпало 16 миллиметров осадков или около трети (31%) от нормы ноября», — написал он в своём Telegram-канале.

Синоптик отметил, что текущий показатель уже сделал 15 ноября самым влажным за всю историю наблюдений на метеостанции с 1949 года. Предыдущий рекорд принадлежал 1960 году, когда за сутки выпало 11 миллиметров. Леус добавил, что осадки продолжается, хотя и с меньшей интенсивностью, при этом сохраняется вероятность обновления абсолютного суточного рекорда для 15 ноября, составляющего 16,8 миллиметра и установленного в 1931 году.

Напомним, что в ночь на 15 ноября в Москве выпал первый снег. По кадрам очевидцев видно, как снег сразу же начинает таять, едва коснувшись тротуаров и автомобилей. При этом подобные кратковременные осадки являются типичным явлением для начала зимнего сезона в столичном регионе.