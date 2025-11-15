Москва проснулась под белым покрывалом — фоторепортаж Life.ru

Москва проснулась под белым покрывалом: за ночь выпало до 4 см снега. Температура −3 °C, ветер 5 м/с, но москвичи уже достают лопаты, а дети — санки. Life.ru делится волшебными снимками заснеженной столицы.

Москва проснулась под белым покрывалом. Фото © Life.ru

Утро в Москве началось с переменной облачности и слабого снега: на термометрах от 0 до +2 °C, но к вечеру похолодает до -2 °C. Ветер западный, 4–9 м/с, с порывами до 10 м/с, что усилит ощущение мороза — реальная температура по ощущениям может опуститься до -7 °C. Атмосферное давление составит около 739 мм рт. ст., влажность — 75–80%.

Синоптик Александр Шувалов из центра «Метео» отмечает, что холодный атмосферный фронт пройдёт над регионом, принеся мокрый снег. На дорогах возможна гололедица, особенно в Подмосковье, где ночью температура опустится до -6 °C». Коммунальные службы уже готовят 1200 снегоуборочных машин, а ГИБДД рекомендует перейти на зимнюю резину и избегать резких манёвров.

К вечеру снег усилится, вероятность осадков — до 90%. УФ-индекс низкий (1–2), так что солнечных ванн ждать не стоит. Метеочувствительным людям стоит быть осторожными: ожидается слабая магнитная буря (индекс Ap — 5 единиц), которая может вызвать головные боли и усталость.

Ранее Life.ru пиал, что снег уже покрыл почти всю территорию России от Сибири и Дальнего Востока до Урала. В ночь на 15 ноября осадки достигли Москвы. Из-за надвигающейся непогоды городские службы работают в усиленном режиме. МЧС призывает москвичей парковаться в безопасных местах, держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также следить за детьми.