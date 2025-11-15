В Москве и Подмосковье ночью 15 ноября выпал первый снег

Москвичи запечатлели первый снег, который пошёл в столице в ночь на 15 ноября. Кадры активно публикуют в соцсетях.

Жители столицы и подмосковных районов поделились видео и фото. На кадрах видно, как снег, падая на тротуары и машины, мгновенно начинает таять.

Отметим, что это лишь начало зимы: подобные кратковременные осадки типичны для середины ноября.

Ранее Life.ru пиал, что снег уже покрыл почти всю территорию России от Сибири и Дальнего Востока до Урала. В ночь на 15 ноября осадки достигли Москвы. Из-за надвигающейся непогоды городские службы работают в усиленном режиме. МЧС призывает москвичей парковаться в безопасных местах, держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также следить за детьми. В период с 23:00 14 ноября до 10 часов 15 ноября в столице ожидаются осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега, гололедица.