Гуфу влепили штраф за езду по выделенной полосе

Известного репера Гуфа (Алексея Долматова) вновь оштрафовали на 9 тысяч рублей, на этот раз — за давнюю неуплату штрафа за езду по выделенной полосе. Примечательно, что это нарушение произошло ещё несколько лет назад, когда музыканту уже был официально запрещено управлять автомобилем.

По данным телеграм-канала Mash, в момент фиксации нарушения за рулём автомобиля рэпера находился его личный водитель, а сам Долматов в это время располагался на заднем сиденье. Директор артиста Ольга в своём комментарии пояснила, что они действительно иногда допускают нарушения правил, когда сильно куда-то опаздывают, но при этом всегда своевременно оплачивают все штрафы. Однако в случае с этим конкретным штрафом, который числился за рэпером с мая 2025 года, оплата так и не была произведена.

Просрочка платежа привела к тому, что суд официально признал Гуфа виновным в уклонении от административного наказания. Несмотря на полученную повестку, музыкант проигнорировал заседание и не явился в суд для дачи объяснений.

Ранее сообщалось, что прощальные концерты Гуфа в Москве должны были принести ему полмиллиарда рублей. Три его выступления в столице в конце ноября – начале декабря уже гарантировали артисту около 450 миллионов рублей. Все билеты распроданы, за исключением VIP-лож, цена которых составляет 800 тысяч рублей.