Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 ноября, 12:36

Эксперт объяснила новый подход ЦБ к ключевой ставке

Советник Кузнецова: Ключевая ставка может опуститься до 13% в следующем году

Обложка © Life.ru

Банк России отказывается от резкого снижения ключевой ставки и переходит к более осторожной и постепенной политике. О новом курсе финансового регулятора в эфире радио Sputnik рассказала инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

«В следующем году, возможно, будет минимум ставки уже 13%. То есть, они перешли, знаете, с такого как бы глобального снижения 1−2%, как это было раньше, на минимальное такое снижение в полпроцента, чтобы тормозить инфляцию. Дело в том, что, когда деньги дорогие, а они сейчас дорогие, их никто не будет брать в кредит и тратить. А у нас именно траты провоцируют инфляцию», — объяснила она.

Набиуллина считает, что ЦБ опоздал с повышением ключевой ставки в 2023 году
Набиуллина считает, что ЦБ опоздал с повышением ключевой ставки в 2023 году

Ранее сообщалось, что миллионы россиян могут лишиться доступа к семейной ипотеке из-за повышения ставки. Издание сообщает, что ставка по кредиту может подняться с 6% до 12%. Больше всех от этого пострадают семьи с одним ребенком, а таких большинство — 55%. Их ежемесячный платеж вырастет более чем на треть (38%), а общая переплата по кредиту станет выше в 2,5 раза.

