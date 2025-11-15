РАН изучит возможность «поворота» сибирских рек в Центральную Азию

Российская академия наук взялась за оценку масштабной инициативы — возможной переброски водных ресурсов из сибирских рек в страны Центральной Азии. Речь идёт о современном варианте советского проекта: водовод от Оби до Узбекистана предлагают строить не открытым каналом, а с использованием полимерных трубопроводов. Об этом сообщает РБК.

Учёным предстоит подготовить предложение для Минобрнауки о включении таких исследований в госпрограмму финансирования. В рамках работы специалисты оценят стратегические риски и выгоды: климатические последствия, нагрузку на экосистемы, влияние на экономику и социальное развитие регионов, а также трансграничные водные вопросы.

Научный совет уже выделил два наиболее реалистичных направления: переброску части стока Оби в Аральский регион и транспортировку воды из Печоры и Северной Двины в Волгу с дальнейшим направлением в Приазовье. Идея сама по себе не новая — в 1970-х её активно обсуждали, однако теперь ставка делается на безопасные закрытые трубопроводные системы.

