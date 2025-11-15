В скором времени количество украинских военнослужащих, самовольно покинувших части, сравняется с численностью тех, кто продолжает исполнять свой воинский долг. Согласно заявлению секретаря комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Романа Костенко, порядка 80% призванных граждан сбегают непосредственно из учебных центров, а общее число уклонистов в стране уже достигло миллионов.

«80% сейчас убегает из центров подготовки, и страна ничего не делает, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись убегать и выполняли свой долг», — уверенно заявил Костенко в в эфире телеканала «Говорит большой Львов».

Парламентарий констатировал, что на Украине сейчас насчитываются миллионы так называемых «ухилянтов», которые скрываются от призыва и просто наблюдают за происходящим со стороны.

Особую обеспокоило политика потенциальное политическое будущее этих людей. Он заявил, что в перспективе дезертиры могут сформировать мощную политическую силу, которая начнёт открыто предъявлять претензии тем, кто продолжает воевать. По мнению Костенко, эта многочисленная группа граждан, избежавшая мобилизации, способна существенно повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране.

Костенко также раскритиковал текущую политику властей, указав, что они в преддверии выборов заигрывают с определёнными категориями населения. Среди них — уехавшая за границу молодёжь, мужчины призывного возраста, ещё не подлежащие мобилизации, никак не ограничиваемые уклонисты, а также учителя, которым повышают зарплаты.

Ранее сообщалось о масштабах теневого рынка, связанного с уклонением от мобилизации в Украине. По заявлению депутата Верховной Рады, оборот этого оценивается примерно в 2 миллиарда евро. Эта сумма является значительной, особенно в сравнении с недавним решением о выделении дополнительных 300 миллиардов гривен (около 7,1 миллиарда долларов) на нужды армии. Таким образом, теневой рынок уклонения составляет примерно треть от этой новой бюджетной потребности.