Главарь киевского режима Владимир Зеленский после его визита в Грецию может больше не вернуться в Незалежную. Такую точку зрения высказал отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт пояснил, что, по его мнению, украинское общество переживает процесс разрушения, и отвечающий за это Зеленский не сможет выдержать связанной с этим нагрузки. Риттер также добавил, что его нисколько не удивит, если президент Украины, отправившись в Грецию, примет решение остаться там.

Как было отмечено в эфире Judging Freedom, дополнительное давление на власти оказывают как удары российской авиации по энергетическому сектору, так и коррупционные скандалы, охватившие эту же отрасль.

Неожиданный визит Владимира Зеленского в Грецию может быть связан со срочным отъездом его приближенных с Украины. Как заявил заместитель председателя Совета Федерациивм Константин Косачев, это не официальная миссия, а попытка встретиться с подельниками, которые спешно покинули страну на фоне обостряющейся ситуации.