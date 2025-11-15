В Грузии вышел на свободу мошенник, о котором Netflix снял фильм «Аферист из Tinder»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simonleviev8
Израильский мошенник Саймон Леваев, известный благодаря документальному фильму Netflix «Аферист из Tinder», был освобождён из тюрьмы в грузинском Кутаиси. Об этом сообщает Sputnik.
Адвокат Мариам Кублашвили уточнила, что её подзащитный вышел на свободу в пятницу после полного прекращения уголовного преследования без каких-либо дополнительных условий. Леваеву не пришлось вносить денежный залог, и на него не были наложены ограничения, связанные с передвижением. Немецкая сторона отозвала свой запрос о задержании и экстрадиции мужчины, что позволило полностью закрыть производство по данному делу.
Леваев, чьё настоящее имя Шимон Хают, был задержан в сентябре в международном аэропорту Батуми на основании запроса от Германии. Немецкие правоохранительные органы обвиняли его в хищении 44 тысяч евро у женщины и несанкционированном использовании её банковской карты. После задержания Батумский городской суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде трёхмесячного содержания под стражей. Мировая известность пришла к Леваеву после выхода документальной ленты, где несколько женщин рассказали о его мошеннических схемах знакомств через приложение Tinder.
Ранее сообщалось, что мошенник, обманувший десять женщин путём создания фиктивных романтических отношений, был заочно приговорён к 11 годам лишения свободы. Надир Абулов, объявленный в международный розыск, разработал продуманную схему получения средств. Он создавал профили на различных сайтах знакомств, где представлялся преуспевающим бизнесменом, находящимся в поисках серьёзных отношений.
