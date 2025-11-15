«Мы знаем, чем это кончилось»: Боец легендарной «Пятнашки» считает, что Пашинян может пойти по пути Киева

Среди сотен священников и прихожан, собравшихся у посольства Армении в Москве на митинг в защиту арестованных архиереев и филантропа Самвела Карапетяна, выделялась фигура с нашивкой легендарного интернационального батальона «Пятнашка». Этнический армянин, участник СВО с 2014 года, боец с позывным Захар приехал прямо из Донецка, где продолжает участвовать в боевых действиях на линии фронта. О причинах своего поступка он рассказал Life.ru.

Боец легендарной «Пятнашки» призвал армянский народ встать с диванов и защищать церковь Армении. Видео © Life.ru

Захар служит в легендарной «Пятнашке» — батальоне, сформированном в 2014 году из добровольцев разных национальностей, включая армян, осетин, абхазов. На митинг в защиту Армянской церкви он прибыл прямо с поля боя.

«Я не мог пройти мимо. У меня на это есть личные причины. Похожие процессы, которые сейчас происходят в Республике Армения, я видел в 2014 году на Украине. Чем они закончились — мы все знаем. На территории ДНР я нахожусь с 2014 года. Зная, к чему может привести эта история в Армении, я здесь. Считаю своим долгом быть здесь», — признался боец СВО.

В заключение Захар отметил, что у граждан Армении многое отняли, а теперь посягают на святое — на церковь. В связи с этим он призвал сограждан защитить церковь от несправедливых гонений.

Напомним, священники и прихожане Армянской апостольской церкви собрались сегодня у посольства Армении в Москве на массовый митинг, чтобы выразить решительный протест против действий властей Республики Армения, которые, по их мнению, развязали систематические гонения на Церковь. Участники акции осудили недавние аресты высокопоставленных клириков и известного филантропа, расценивая их как политически мотивированные репрессии, направленные на подрыв национальной идентичности и духовного авторитета Церкви.