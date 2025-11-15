Автобус с людьми улетел в кювет в Забайкалье из-за коровы

В Шилкинском округе Забайкальского края автобус Kia Grandbird с пассажирами перевернулся на трассе. Инцидент произошёл недалеко от села Васильевка, где транспортное средство слетело в кювет после резкого манёвра. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Читы».

В Забайкалье автобус съехал в кювет. Фото © Telegram / Chita.Ru | Новости Читы

«Один из пассажиров рассказал, что автобус был полон. Он ехал из Читы в Быстринский ГОК в Газ-Заводе», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель пытался объехать внезапно выбежавшую на дорогу корову, но на скользком покрытии потерял управление. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести. На месте работают правоохранительные органы, устанавливающие все обстоятельства происшествия. Пассажиры ожидают прибытия другого транспорта для продолжения поездки на работу, где их дополнительно осмотрят медики.

