Фонд капремонта Москвы требует взыскать долг с режиссёра Юлия Гусмана

Фонд капитального ремонта Москвы обратился в суд с требованием взыскать задолженность с известного телеведущего и режиссёра Юлия Гусмана. Согласно информации, размещённой на медиа-ресурсе судов общей юрисдикции, мировой судья судебного участка №271 района Лефортово получил соответствующее заявление о вынесении судебного приказа.

«Фонд капитального ремонта города Москвы просит взыскать с должника 4122 рубля», — говорится в сообщении.

Речь идёт о сравнительно небольшой сумме долга, которая, однако, стала предметом судебного разбирательства.

Юлий Гусман является заметной фигурой в российской культуре. Его популярность берёт начало ещё со времён участия в университетской команде КВН в Баку, а впоследствии он много лет выступал в роли судьи этого движения. Меткие и остроумные комментарии, а также справедливые оценки сделали его любимцем как участников, так и многомиллионной аудитории зрителей.

Значительный вклад в известность Гусмана внесли и его режиссёрские работы. Например, музыкальный фильм «Не бойся, я с тобой!» приобрёл статус культового, обеспечив ему широкое признание благодаря захватывающему сюжету, искромётным диалогам, запоминающейся музыке и блестящему актёрскому составу.

Ранее Московский суд вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с журналистки Ксении Собчак в рамках четвёртого иска, поданного Фондом капитального ремонта. К слову, в конце сентября были удовлетворены три аналогичных иска.