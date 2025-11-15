В «Сенеже» стартовала программа поддержки женщин, служащих Отечеству

В Мастерской управления «Сенеж» открылась новая образовательная программа «Женщины России. Миссия: Победа», нацеленная на поддержку женщин, посвятивших себя служению Отечеству. О старте проекта сообщили организаторы из Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Фото © Пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»

Участницами стали 88 представительниц из 29 регионов страны. Они представляют 12 различных ведомств, а также волонтёрские, молодёжные и управленческие организации. Программа нацелена на развитие у женщин механизмов эффективной социальной адаптации и навыков профессиональной интеграции. Ключевой задачей является формирование среды для укрепления лидерских качеств и повышения психологической устойчивости.

Фото © Пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»

Заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко отметила большой интерес среди присутствующих. Она выразила уверенность, что обучение поможет укрепить навыки личностного развития и командной работы. По её мнению, программа способна предотвратить профессиональное выгорание и поддержать женщин, а полученные знания могут быть реализованы в виде новых межведомственных проектов.

Фото © Пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин назвал эту программу одной из самых вдохновляющих и красивых по своей сути. Он подчеркнул, что в одной аудитории собрались сотрудники силовых ведомств, участники спецоперации, волонтёры и управленцы. Бетин охарактеризовал их работу как пример высочайшего профессионализма и гражданской ответственности.

«Это, без преувеличения, одна из самых вдохновляющих и красивых наших программ. Красивых – не только внешне, но и своей сутью, духом безграничной преданности и служению Отечеству. В одной аудитории: сотрудники силовых ведомств, участницы спецоперации, волонтёры и управленцы. 88 женщин, чья ежедневная работа является примером высочайшего профессионализма и гражданской ответственности», – отметил Бетин.

После первого дня работы участницы приступили к открытому обсуждению профессиональных вопросов. Депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова сообщила, что уже на первой встрече договорились прорабатывать законодательные инициативы вместе с Советом Федерации. Она добавила, что «Сенеж» является местом силы, где можно усилить компетенции и выстроить кросс-функциональное взаимодействие.

Одной из основных задач программы является развитие «мягких навыков», необходимых для современных управленческих команд. Как отметила заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, здесь совершенствуются не только профессиональные, но и коммуникативные навыки. Важно, чтобы полученные знания применялись в ведомствах и поддерживались руководством.

Руководитель Департамента специальных программ Мастерской управления «Сенеж» Елена Александрова подчеркнула, что это первый опыт целевой работы с женским человеческим капиталом силового и общественного блока. По её словам, важность представляет и то, что в проекте собрались сильные участницы, которые несут огромную ответственность. Она выразила намерение сделать программу ежегодной, создав пространство роста, поддержки и развития.

Ранее сообщалось, что на Президентскую платформу «Россия – страна возможностей» поступило свыше 58 тысяч заявок с историями людей, меняющих жизнь к лучшему. В течение месяца свои работы прислали активисты из 89 регионов России и 58 иностранных государств. Возраст самого старшего участника конкурса составил 90 лет. Среди претендентов на награду представлены педагоги, предприниматели, экологи, волонтёры, а также деятели культуры и спорта.