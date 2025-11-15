«Роскосмос» показал, как выглядел с орбиты циклон, принёсший в Москву первый снег

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала уникальные кадры из космоса, на которых запечатлено распространение циклона, принёсшего в Москву первый снегопад в этом году. Благодаря этому каждому удалось увидеть погодное явление с орбитальной высоты.

Космическая съёмка снежного циклона. Видео © Telegram / «Роскосмос»

«Сегодня в Москве выпал первый снег. Ожидается, что за сутки в городе выпадет треть месячной нормы осадков. Спутники «Роскосмоса» наблюдают за прохождением циклона», — говорится в сообщении.

Съёмку вели российские спутники дистанционного зондирования Земли — «Электро-Л» и «Арктика-М». Для полного понимания масштабов работы стоит отметить, что группировка спутников «Арктика-М» из двух аппаратов работает на высокоэллиптической орбите, что позволяет вести эффективное наблюдение за полярными регионами нашей планеты. В свою очередь, группировку «Электро-Л» составляют три аппарата, находящиеся на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров над Землёй.

Ранее Life.ru представил завораживающие кадры заснеженной Москвы. Столичный день начался с переменной облачности и легкого снегопада при температуре от 0 до +2 градусов Цельсия. К вечеру ожидается похолодание до -2 градусов. Западный ветер силой 4-9 м/с, с порывами до 10 м/с, создаст ощущение мороза, понизив реальную температуру до -7 градусов. Атмосферное давление составит примерно 739 мм рт. ст., а влажность воздуха – 75-80%.