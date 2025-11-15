Россия и США
Регион
15 ноября, 13:13

США потребовали полного выхода российских акционеров из сербской NIS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrej Privizer

Соединённые Штаты направили Сербии официальное требование о полном выводе российских акционеров из нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

«Поздно ночью по нашему времени нас уведомили партнеры из США о тяжелом послании, касающемся компании NIS», — сообщила министр.

Серьёзным препятствием стало то, что Вашингтон не предоставил никакого времени для поэтапного внедрения этого требования. Как отметила Джедович-Ханданович, жёсткость позиции американской стороны не позволила NIS продолжить свою работу даже на один день.
NIS — стратегически важная нефтегазовая компания Сербии, контрольный пакет акций которой принадлежит российской «Газпром нефти». Санкционное давление США на сербский энергетический сектор усиливается на фоне сохранения Белградом экономических связей с Москвой. Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил России выкупить её долю в NIS.

