Москвичка спалила мужа на измене из-за колонки, внезапно включившей «музыку для секса»

Москвичка разоблачила мужа в измене после того, как голосовой помощник по его команде включил «музыку для секса». Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошёл, когда мужчина находился в Торжке у своей любовницы.

По имеющимся сведениям, супруг 29-летней Илины под предлогом командировки отправился в город, расположенный в Тверской области. Ночью дома у женщины через умную колонку началось воспроизведение композиции откровенного содержания. Шокированная жена немедленно потребовала у мужа объяснений. Он в ходе разговора полностью признался в предательстве, а также подтвердил, что никакой служебной поездки не существовало. Целью визита в Торжок была встреча с другой женщиной. Расстояние между городами в среднем составляет более двух часов.

После полученных признаний Илина незамедлительно подала заявление на расторжение брака. Супруг предпринял единственную попытку примирения, лично приехав с извинениями. Однако она не увенчалась успехом, поскольку на его одежде остались следы тонального крема другой особы.

